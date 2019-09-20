حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 20 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تحاط بعلاقات تدفئ قلبك فتفرح بجو البراءة الذي يسوده، الخفر من مميزاتك لكن لا تكن عنيدًا ولا مشاكسًا.

عاطفيًا: حافظ على استقرارك العاطفي، حذار تراكم الاستحقاقات تجاه الشريك، إذ قد تضطر إلى دفع الكثير كي ترضيه وتعيد الأجواء إلى ما كانت عليه.

صحيًا: التحذير ضروري في ما يخص بعض المشاكل الصحية التي قد تطرأ هذا اليوم، كآلام في الرأس أو بعض الغثيان أو سوء الهضم، لا تترك الأمر يتفاقم بل عالجه بسرعة.



الثور

مهنيًا: لا يوجد أحدًا قادر على الوقوف في دربك، فلا تتراجع عند المواجهة ولا تخش خصمك، أنت قويّ وقادر على استيعابه وقلب المعطيات لمصلحتك.

عاطفيًا: تتعرّض لإساءة أو تعاني إحباطًا أو معاكسة قوية، حافظ على هدوء أعصابك، ولا تكن عدائيًا، بل كن مرنًا جدًا إذا أردت الاستمرار في علاقتك بالشريك.

صحيًا: عليك البدء بالالتزام بنظام غذائي متوازن، فوزنك الزائد أصبح مثار سخرية، لذا عليك الإسراع حتلى لا تصل إلى مرحلة لا تتمكن فيها من السيطرة عليها.



الجوزاء

مهنيًا: نجاحات مهنية تحرزها، انتبه إلى التفاصيل ولا تخش توجهات جديدة، وعبّر عن آرائك بديناميكية وثقة.

عاطفيًا: تعمّق أكثر بالكلمات واذهب إلى أبعد مما ترى وتسمع، يمكن أن تسبب لك الأحداث المهنية التحديات والمضايقات مع الشريك.

صحيًا: تتمتع بحالة صحية جيدة، نتيجة اهتمامك بمظهرك، ما يدفعك إلى المواظبة على ممارسة الرياضة وتطبيق تعليمات الطبيب.



السرطان

مهنيًا: اعرف أن تقول كفى، تقرر الهدم من أجل البناء مجددًا، وتقفل الباب على ما تعتبره غير مفيد، وتبدو مقدامًا ويعمل فكرك بشكل وقاد وتتفهم الأمور أكثر.

عاطفيًا: تشاطر الحبيب أوقاتًا جميلة من الفرح والتودد والحميمية، جو دافئ يشجع على تبادل الأحاديث والأسرار، فتقرب المسافة بينكما ويسود جو من الألفة والثقة المتبادلة.

صحيًا: مزاجك السيّىء سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام والترويح عن النفس.



الأسد

مهنيًا: تتحسن الأوضاع المهنية، وتتسارع الخطى فتقدم على إنجاز وتبدو مسرورًا بنفسك، وتوقع عقدًا او تقوم بسفر يرضيك.

عاطفيًا: تبدو معاندًا مشاكسًا ومتراجع المزاج، حاول أن تهدّئ من روعك ولا تضخّم الأمور ولا تطرح أفكارًا تعجيزية، وحاول ألا تخيّب أمل الحبيب.

صحيًا: صحتك في الطالع، والقوة البدنية تؤهلك لكسب اهتمام الآخرين، تجنب الإصابة بالأمراض، وحافظ على الرياضة والنشاط في حياتك.



العذراء

مهنيًا: تتقدم بثبات وتقوم باتصالات نافعة ومثمرة، وتحسم جدلًا وتقود مسيرة جديدة، لكن أصغ إلى حدسك ولا تتهرب من واجباتك، بل حاول إبراز مواهبك.

عاطفيًا: نظم وقتك جيدًا ولا ترفض المسؤوليات الملقاة على عاتقك تجاه الشريك، أضبط نفسك، ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتى لو شعرت بتعب.

صحيًا: تتمتع بصحة جيدة، من الناحية الجسمانية والنفسية، حتى إنهما تساعدانك على ممارسة التمارين الرياضية.



الميزان

مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا تزدهر فيه الاتصالات وتتلقى معلومات مهمة وأخبارًا سارة تتعلق بالوضع الاجتماعي والمهني على السواء.

عاطفيًا: إخلاصك الكبير للشريك وحرصك على سعادته يكون أمرًا رائعًا لاستمرار علاقتكما من دون مشاكل أو أزمات.

صحيًا: استشر الطبيب إذا شعرت بألم أو أصبت بمرض ما، ولا تتردد أبدًا في إخبار من حولك من أهل وأصدقاء بما تشعر به.



العقرب

مهنيًا: تعيش يومًا حافلًا بالتطوّرات والأحداث المثمرة، تناسبك الأجواء وتسهل عملك ووصولك إلى الأهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل إليك الفرح والطمأنينة.

عاطفيًا: استقرار في محيطك العاطفي، وإذا ظهرت بعض المشاكل فسارع الى حلّها من دون التوقف عندها مطولًا، أما إذا تأزمت فاطلب مهلة وخذ المزيد من الوقت للتفكير.

صحيًا: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك من جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك.



القوس

مهنيًا: لاحق عملك شخصيًا وبدقة تفاديًا للإخفاق، وقد تظهر تحديات من خلال دعوى قضائية نتيجة مخالفة القوانين.

عاطفيًا: جاهد لحماية استقرارك، فقد يكون لانفعالك الشديد أثر سلبي لدى الطرف الآخر، وبصراحة، أدعوك إلى التغاضي عن السلبيات في شخصية حبيبك وتصرفات.

صحيًا: تحافظ على صحتك جيدًا، وعلى الرغم من عدم تحكمك في مشاعرك وانفعالاتك، إلا أنك تحاول دائمًا أن تأخذ وقتًا من الراحة والهدوء حتى تبتعد عن الضغوط والتوتر.



الجدي

مهنيًا: تتمتع بانطلاقة قوية جدًا، وبثقة بالنفس وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل ما يجعلك ركنًا أساسيًا في المؤسسة.

عاطفيًا: تشعر برغبة في الاجتماع بالشريك لتعيش وإياه صفاء الحياة الهادئة، ونسيان كل ما يعترضكما من مشاكل مهنية وغيرها.

صحيًا: إن القيام بأمر تحبه، مثل: السباحة أو القراءة أو أيّ هواية مفضّلة يبقيك في حالة صحية ملؤها النشاط والحيوية.



الدلو

مهنيًا: تنشط أفكارك وتسهل تنقلاتك وتكبر الاتصالات، ما يسمح لك بمعالجة موضوع دقيق مع أحد الزملاء، وباستطاعتك حسم الأمور واتخاذ قرارات مصيرية.

عاطفيًا: ترتفع المعنويّات في ظل الأجواء الداعمة، وتنفتح أمامك أبواب التواصل لتحصد تأييدًا ودعمًا.

صحيًا: العلاقة بين شعور الراحة والاسترخاء وبين تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فالاثنان يؤثر أحدهما في الآخر، وحاول أن تجعل حياتك أكثر تناغماُ لتنال الراحة.



الحوت

مهنيًا: تسند إليك مهام معقدة ترتبك أمامها، كن على قدر كبير من المسؤولية، بل قم بدرس الأمور المطروحة بثقة وعالج المسائل بحكمة وترو وكن حذرًا ولا تبعثر طاقاتك.

عاطفيًا: يعلن هذا اليوم عن إشراق في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة، وتلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك.

صحيًا: تجنب قدر الإمكان الأشخاص المندسين في محيطك من أصحاب النيات السيئة الذين يحاولون بث الإشاعات في وسطك العائلي لكي يؤثروا سلبًا في نفسيتك.

