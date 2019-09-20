حارق الدهون.. ما لا تعرفه عن "زيت جوز الهند"

يعتبر "زيت جوز الهند" من أهم أنواع الزيوت التي قد يجهل الأغلب بفوائدها العظيمة، فهو من أهم الزيوت التى تساعد فى عدم ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.



وذكر الأطباء بموقع "ديلى ميل" البريطانى عدد من الفوائد المذهلة التى توصل إليها عدد من الباحثون الالمان.



أكد الباحثون، أنه فور امتصاصه من القناة الهضمية فأنه يذهب سريعا إلى الكبد ليتم استهلاكه كمصدر سريع للطاقة.



وأشار الباحثون إلى أن زيت جوز الهند يتم تحويله إلى "كيتونات" لتحسين وظائف المخ والذاكرة، الأمر الذى يبطئ عملية ظهور الشيخوخة، فمن الممكن أن يكون له دور فعال في علاج حالات الصرع والزهايمر.



وأوضح الباحثون، خلال دراستهم، أن زيت جوز الهند، يساعد بشكل كبير في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد لذلك يسمى بالزيت الحارق، كما أنه يساعد فى تقليل الشهية والتخلص من الجوع.



ويساعد زيت جوز الهند في مقاومة العدوى ومكافحة الفطريات والبكتيريا والفيروسات، نتيجة احتواءه على حمض "Lauric Acid".