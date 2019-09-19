الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 برقم الجلوس

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:59 م
نتيجة الشهادة الثانوية
نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ليبيا
الدستور
طباعة
يقدم الدستور الإعلان الأولي نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ليبيا الآن برقم الجلوس عبر رابط موقع منظومة الامتحانات، حيث يترقب جميع الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا وذلك من خلال رابط موقع منظومة الامتحانات، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة وسيتم الكشف عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 قريباً خلال الفترة المقبلة.

تعتمد وزارة التربية والتعليم الليبية نتائج الشهادة الثانوية 2019 ليبيا خلال أيام قليلة وذلك بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح السارية حتى هذه اللحظة، وأكد على ذلك مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم محمود البوعزي.

اعتمد وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل نتيجة الثانوية في ليبيا 2019 بنسبة نجاح 42.33% جاء ذلك من خلال المؤتمر الموسع الذي انعقد ظهر اليوم الخميس 19-9-2019، كما تم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ليبيا،ـ حيث يمكنكم الآن الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الثانوية في ليبيا 2019 برقم الجلوس عبر موقع منظومة الامتحانات.


وعلى غرار ما نقوم بمتابعته وتقديمه لكم من أخبار هامة عن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الليبية أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح خلال أيام قليلة وستتم أعمال المراجعة النهائية ورصد درجات الطلاب بجميع محافظات ومدن ليبيا، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الثانوية في ليبيا 2019 برقم الجلوس والقيد عبر موقع منظومة الامتحانات في ليبيا.

وفي سياق متصل أوضحت وزارة التربية والتعليم الليبية بخصوص نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 ، أن جميع النتائج هذا العام أفضل من نتائج الشهادة الإعدادية العام الماضي، حيث هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في معظم محافظات ومدن ليبيا.

موقع منظومة الامتحانات نتائج الإعدادية في ليبيا 2019

نوفر لكم عبر المقال رابط موقع منظومة الامتحانات، لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 برقم الجلوس والقيد فور الإعلان عنها، وسيتم إعلان نتيجة ثانوية ليبيا 2019 في طرابلس، بنغازي، مصراته، الزاوية، البيضاء، طبرق، بني غازي، الجفرة، وادي الحياة، الجبل الأخضر، الواحات وجميع المدن والمحافظات الليبية من خلال من موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا موقع منظومة الامتحانات.

للحصول على نتيجة الثانوية في ليبيا 2019 من خلال الرابط الرسمي موقع وزارة التربية والتعليم.

ونشرت وزارة التربية والتعليم الليبية بعض التعليمات للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 فعند الدخول عبر موقع منظومة الامتحانات يجب كتابة رقم الجلوس وكتابة رقم القيد الخاص بكم، ثم الضغط على عرض الدرجات والانتظار قليل من الثواني وسيتم عرض نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 بالدرجات، أسرة موقعنا تمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

نتائج الثانوية 2019 ليبيا
تحديث: قالت مصادر مطلعة أن مراكز ولجان عمليات التصحيح والمراجعة اقتربت من الانتهاء من عملها تمهيداً للإعلان عن نتائج الثانوية في ليبيا 2019 برقم الجلوس والقيد عبر موقع منظومة الامتحانات، نتابع معكم زوارنا الكرام الطلبة والطالبات وأولياء الأمور كل ما هو جديد من أخبار عن نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ليبيا.

هذا وسيتم قريباً الإعلان عن نتائج الثانوية في ليبيا 2019 وسيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس، كما هو الحال مع نتائج الإعدادية في ليبيا 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص نتيجة الثانوية العامة في ليبيا.

وتشتد عمليات البحث من قبل الطلبة والطالبات الآن عن نتائج الثانوية في ليبيا 2019 حيث تظهر نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 خلال أيام قليلة، ويمكنكم الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والمرفق الرابط الخاص به أعلاه.

تحديث اليوم الخميس 19-9-2019: أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعري أن وزارة التعليم حكومة الوفاق الوطني ستعلن عن نتيجة الثانوية 2019 في ليبيا صباح اليوم الخميس وذلك خلال مؤتمر صحفي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بحضور السيد وزير التعليم ومجموعة من المسؤولين وسيتم الكشف عن نسبة النجاح في نتائج الثانوية في ليبيا 2019، كما سيتم رفع نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ليبيا عبر موقع منظومة الامتحانات أو موقع حكومة الوفاق الوطني، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 برقم الجلوس.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«متاح الآن» .. برقم الجلوس نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الأول 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رسميا.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بواسطة رقم الجلوس والاسم وزارة التربية والتعليم

نتيجتك - نتيجة الثانوية العامة 2019 بالإسم | ظهرت الآن| نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

عاجل.. رابط سريع وجديد نتيجة الثانوية العامة 2019 الآن بـ رقم الجلوس

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"فساد الأمير".. "تميم" يحتمي بـ"الموساد" وقصوره في بريطانيا وإيران وتركيا

منذ حوالي 11 ساعة

غدًا السوبر السادس بين الأهلى والزمالك.. والأحمر أكثر تتويجًا

منذ أقل من ساعتين

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

أزارو وأيمن أشرف خارجها.. 25 لاعباً بقائمة الأهلي للسوبر

الأميرة الضبع تعتذر عن إساءتها لمصر: أمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة ابني (فيديو)

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

كندا ترصد أول مشكلة صحية ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية

السيجارة الإلكترونية شبح جديد لصناعة الموت

احذر "السوشي" يحتوي بكتريا تدمر المضادات الحيوية

التمرينات الرياضية تؤخر أعراض ألزهايمر

الرئيس نيوز

عاشور ينفي تنازل "المحامين" عن دعوى عدم دستورية "القيمة المضافة"

"السيادي" السوداني يسُقط أحكام إعدام 8 من الحركات المسلحة

زين العابدين بن علي.. انقلب على "بورقيبة" ومات منفيا

وزير "التعليم العالي" يطمئن على الترتيبات النهائية لبدء الدراسة

منوعات

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

العالم يشهد وفاة حامل أو رضيع كل 11 ثانية

"فيسبوك" تطوّر نظارتها الذكية

أخطر 10 حقائق عن البلاستيك

كشكول

وصول 94% من الكتب المدرسية لمراحل التعليم بالوداي الجديد

عبد المنعم كوكب وكيلا لشئون البيئة بـ"زراعة سوهاج"

"النيلي": 772 مدرسة جاهزة لانطلاق الدراسة بمطروح

"عبدالغفار": جلسة "الأعلى للجامعات" ببورسعيد رسالة دعم

إسلام سياسي

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب

إخوانية تهاجم "محمد علي": فاسد وحقير وخمورجي وزير نساء وجاهل


زيت وسكر

ما هي أعراض “متلازمة سجوجرن” ؟

شرطة الكهرباء تحاصر سارقي التيار

ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص

“الصحة” تعلن خطتها لموجهة الأمراض المعدية بين طلاب المدارس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
محمد علي.. والذين معه
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومهم العالمى.. تعرف على أبرز الكتّاب "المهاجرين"

شريف بكر وكيلًا أدبيًا للكتب العربية في إيطاليا

الأحد.. "الفنون التقليدية فى مصر" بمكتبة الإسكندرية

عمارة المساجد في احتفال مكتبة القاهرة بيوم الفن الإسلامي

صفحتنا ع الفيس بوك