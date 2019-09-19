تامر حسني يمارس تمارين بدنية شاقة استعدادا لـ"الفلوس"

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو خلال أدائه بعض التمارين البدنية الشاقة.



وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "الفترة الجاية هنعيش مع بعض فترة التحضيرات الفنية والبدنية لفيلم الفلوس.. وخليكوا فاكرين إن الكاميرا بتضخّم زيادة وإن الشكل اللي شغال عليه بتبان تفاصيله في الملابس اللي زي كدا إنما في الملابس العادية ببان شخص عادي جدًا ودا كان التحدي بتاعي مسائكم جميل زيكم".



فيلم "الفلوس" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق، وإنتاج نيو سنشري ودلاور فيلم، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني، زينة وخالد الصاوي والتونسية عائشة بن أحمد.

