ندى بسيوني تكشف سر نجاح المسلسلات التركية في مصر

أعربت الفنانة ندى بسيوني، عن استيائها من مشاهد العنف والمخدرات في الدراما المصرية، قائلة إن المشاهدين اتجهوا للدراما التركية رغم عيوبها الفنية، لأنها تقدم رومانسيات وصورة حلوة، وأزياء جميلة.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفن يرقي المشاعر، ولا يجب أن تتناول المسلسلات التي تقدم للعائلة المصرية، القتل والعنف والمخدرات، المسلسلات التركية تحقق نجاحات في مصر، لأنها تقدم دراما اجتماعية، وتقدم مظاهر وملابس حلوة، والمشاهد يحب الجمال".

