رسالة من رمضان عفيفي للسيسي: "نصدقك يا ريس"

وجه رمضان عفيفي، الداعية الإسلامي، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "إحنا معاك يا ريس".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC: "نحن نصدقك".



وتابع بقول الله تعالى من سورة التوبة:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)".

