رسالة من رمضان عفيفي للسيسي: "نصدقك يا ريس"
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:54 م
رباب الأهوانيطباعة
وجه رمضان عفيفي، الداعية الإسلامي، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "إحنا معاك يا ريس".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC: "نحن نصدقك".
وتابع بقول الله تعالى من سورة التوبة:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC: "نحن نصدقك".
وتابع بقول الله تعالى من سورة التوبة:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119)".