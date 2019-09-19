وفد لجنة حقوق الإنسان بزيمبابوي يزور قومي المرأة

زار وفد اللجنة القومية لحقوق الإنسان بدولة زيمبابوي، الموجود حاليا في مصر، المجلس القومى للمرأة للتعرف على دور المجلس بمجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.



واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولى بالمجلس، خلال اللقاء، تشكيله ودور فروعه بالمحافظات ولجانه المختلفة، مشيرة إلى أن المجلس يعتبر الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.



كما استعرضت جميع الأنشطة والبرامج والمشروعات والخدمات التى يقدمها المجلس للنهوض بالمرأة في كافة المجالات، إلى جانب الحملات التوعوية التى أطلقها المجلس.



وتحدثت الدكتورة نجلاء العادلى عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، مستعرضت محاورها الأربعة، مشيرة إلى التقدم المحرز في وصول المرأة لمواقع صنع واتخاذ القرار بدعم من القيادة السياسية، حيث وصلت المرأة إلى ٢٥ % من الحقائب الوزارية، كما تمثل المرأة بنسبة ١٥% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على نسبة ٢٥ % من المقاعد البرلمانية فى الانتخابات المقبلة.

