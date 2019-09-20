"القاتل الصامت".. السرطان والقلب أكثر المشاكل التى يسببها السكر

يعتبر السكر الأبيض من أخطر العناصر التي قد يفرط البعض في استخدامها دون الوعي لخطورة استخدام هذا السم القاتل؛ ولذلك وجب التنوية عن بعض هذه المخاطر وهي كالتالي، وفقا لما ذكره موقع "هيلث لاين":



« زيادة الوزن»

يزيد السكر من الشعور بالجوع وتناول العديد من الأطعمة، حيث إنه يقاوم هرمون "اللبتين" الهرمون المسئول عن الإحساس بالشبع.



«زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب»

فكما تشير الدلائل فإنّ الوجبات الغذائية عالية السكر تسبب الإصابة بالسمنة، والالتهابات، وارتفاع مستويات كلٍّ من الدهون الثلاثية وسكر الدم وضغط الدم والتي تُعتبر جميها من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.



«ارتباطه بظهور حب الشباب»

تؤدي الأطعمة السكرية إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم وهرمون الإنسولين، مما يسبّب زيادةً في إفراز هرمون الأندروجين، وإنتاج الزيوت، والالتهابات.





«خطر الإصابة بالسرطان»

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 430 ألف شخص أنّ تناول السكر المضاف كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، وسرطان المتوسطة الجنبي، وسرطان الأمعاء الدقيقة، وما زالت هنالك حاجة للمزيد من الدراسات لفهم هذه العلاقة المعقدة بشكل أكبر.



«الإصابة بالاكتئاب»

أظهرت الكثير من التجارب التي أجريت على العديد من الرجال والنساء، أثبتت أن من يتناول السكريات بشكل كبير عرضة للاكتئاب عن غيرهم.



«خطر الإصابة بالكبد الدهني»

فعند تناول الكثير من السكر المضاف، فقد ارتبط وجود كمية كبيرة من سكر الفركتوز على وجه الخصوص بتشكيل حمولة زائدة على الكبد وإجهاده.