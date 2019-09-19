فلاح أمريكى يشترى عجلًا بخمسة أطراف ليعالجه

اشترى الفلاح مات ألكساندر وخطيبته في ولاية لويزيانا الأمريكية، عجلًا فريدًا من نوعه.



وأوضح تقرير بثته قناة الغد، أن ألكساندر اشترى العجل في مزاد علني، ومنذ أن وقعت عيناه عليه أحبه بشدة، كون العجل يمتلك خمسة أرجل.



وأضاف تقرير الغد، أن العجل، ويدعى "إيلزي"، ليس فقط مميزًا بسبب ساقه الخامسة، بل لأنها متصل برأسه، إذ تبنى الفلاحان "إيلزي" وخطيبته ليعتنيا به، حيث لم يعره أحد انتباهًا في المزاد، ويفكر الفلاح وزوجته في إجراء عملية جراحية لنزع الساق الزائدة من العجل إيلزي.



وتابع التقرير، أن الفلاحين يريدان أن يتمكن هذا العجل من عيش حياة طبيعية وسط الماشية، إلا أنهما لن يقدما على إجراء تلك العملية حتى تسمح صحة العجل "إيلزي" بذلك.