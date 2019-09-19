داعية للسيسي: "الله معك"

وجه مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامي، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الله معك واسأل الله أن ينصرك وأن يوفقك لما فيه الخير والصواب والرشاد".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC معلقا عن دعوات أعداء الوطن بالتخريب بقول الله تعالى، في سورة آل عمران: "قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118)".





