"الثوم".. صيدلية فى منزلك.. مالا تعرفه عنه

الثوم هو عشب يزرع حول العالم ويُعتقد أن الثوم موطنه الاصلى سيبيريا، ولكنه امتد لأجزاء أخرى من العالم منذ أكثر من 5000 عام وهو مفيد جدا فى الحالات المتعلقة بالقلب والجهاز الدورى زى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول الضار، وأمراض الشرايين التاجية، والنوبات القلبية، وانخفاض تدفق الدم بسبب ضيق الشرايين أو تصلب الشرايين ومفيد للوقاية من الكثير من أنواع السرطانات.



وذكر موقع "هيلث لاين" عدد من الفوائد المذهلة للثوم، حيث يستخدم الثوم في أوجاع الأذن، ومتلازمة الإرهاق المزمن، واضطرابات الدورة الشهرية، ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية التي تسببها عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية AIDS، والتهاب الكبد، وضيق التنفس المرتبط بأمرض الكبد، وقرحة المعدة الناجمة عن عدوى بيلوري، وأداء التمرينات، ووجع العضلات الناتج عن التمرينات، والتسمم بالرصاص.



وتشمل الاستخدامات الأخرى علاج الحمى والسعال والصداع وآلام المعدة واحتقان الجيوب الأنفية والنقرس وآلام المفاصل والبواسير والربو والتهاب الشعب الهوائية وضيق التنفس وانخفاض السكر في الدم والإسهال والإسهال الدموي والخطير وعدوى الأنف والحنجرة والسعال الديكي وحساسية الأسنان والتهاب المعدة.



ويحتوى الثوم على مادة كيميائية تسمى الأليسين "Allicin" والتى تساعد فى تقليل من مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.



ويساعد تناول الثوم عن طريق الفم من انخفاض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 7-9 مم زئبق وضغط الدم الانبساطي بحوالي 4-6 مم زئبق في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.