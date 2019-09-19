"كوبيتسا" يرحل عن فريق وليامز نهاية الموسم الحالي

أعلن نادي وليامز، المتعثر هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، اليوم، رحيل سائقه البولندي روبرت كوبيتسا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.



ويستعد وليامز لخوض سباق جائزة سنغافورة الكبرى، الذي سيقام يوم الأحد المقبل.



ونقل وليامز في بيان تصريحات كوبيتسا، الذي قال "أود أن أشكر الفريق على تواجدي معه خلال العامين الماضيين وعلى مساهمته في جعل عودتي لسباقات فورمولا1 ممكنة".



أوضح كوبيتسا في بيان وليامز "أشعر أن الوقت مناسب الآن بالنسبة لي للانتقال إلى الفصل التالي في مسيرتي".



وتعرض كوبيتسا 34 عاما لإصابات خطيرة بعد تعرضه لحادث خلال مشاركته في أحد سباقات الرالي عام 2011، لكنه عاد إلى سباقات فورمولا1 هذا الموسم على الرغم من محدودية استخدام ذراعه الأيمن.



من جانبه، صرح كلير وليامز نائب رئيس الفريق "أود أن أشكر روبرت على عمله الدؤوب ونحترم قراره بمغادرة الفريق في نهاية موسم 2019".



أضاف وليامز "نشكره على جهوده المستمرة طوال الموسمين اللذين قضاهما معنا وشهدا العديد من التحديات ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".



أشار فريق وليامز إلى أنه سيعلن عن تشكيلته للعام القادم في الوقت المناسب، علما بأنه تعاقد مع جورج راسل للانضمام له في الموسم القادم، فيما سيفتح رحيل كوبيتسا المجال أمام عودة نيكو هالكنبرج للفريق عقب نهاية تعاقده مع فريق رينو.



ويعاني وليامز من موسم كارثي هذا العام، حيث حقق كوبيتسا النقطة الوحيدة التي حصدها الفريق في بطولة العالم خلال الموسم الحالي، خلال سباق جائزة ألمانيا الكبرى الذي غمرته الأمطار.