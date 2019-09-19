كينان أميرزالي يتعاقد رسميًا على تقديم "من سيربح المليون"

تعاقد النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو، رسميًا على تقديم برنامج "من سيربح المليون"، بنسخته التركية وذلك بعد اعتذار النجم مراد يلدريم.



وذكرت بعض الأخبار التركية، أن كينان أميرزالي، سيتقاضى أجر عن تقديم البرنامج يصل إلى مقابل 250 ألف ليرة للحلقة الواحدة.



كما تم الإعلان عن قيامه ببطولة مسلسل تركي جديد يحمل اسم Alef، وهو مكون من 8 حلقات سيسلط الضوء من خلاله على جريمة قتل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أكتوبر المقبل، والعمل من إخراج أمين البير وسيعرض فقط على منصة BluTV.



