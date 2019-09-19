الجندي: السيسي لا يمكنه الإصلاح وحده

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "إذا رأينا رئيسنا على صواب ندعي له، وإذا رأيناه على غير صواب ننصحه، أما إذا لم نفهم هل هو على صواب أو غير صواب فمن المفترض أن نصمت".



وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون المُذاع عبر فضائية DMC، أننا لا نفترض في رئيسنا أنه نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة، نحن نعلم أنه بشر له ما له وعليه ما عليه، مشيرا إلى أنه في بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه لن يستطيع الإصلاح وحده، وأنه يجب أن يكون الشعب معه.



وتابع: "هناك من باعوا الوطن وقفزوا من سفينته، وهم أحرار لكن أتمنى يبعدوا عننا".



واستطرد، داعيا للرئيس عبد الفتاح السيسي، "ربنا معاك ولا يهيبنا ترويع أو تحريض على وطننا".

