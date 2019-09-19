روسيا والصين تحبطان قرار مجلس الأمن بشأن هدنة في إدلب

أحبطت روسيا والصين مساء اليوم الخميس، مرور مشروع قرار بشأن هدنة في شمال غربي سوريا في مجلس الأمن، قدمته الكويت وبلجيكا وألمانيا.



فيما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن بشأن الهدنة يهدف الى انقاذ الإرهابيين في محافظة إدلب، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".



وأوضح نيبينزيا أن الإرهابيين في إدلب يواصلون انتهاك اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب والاعتداء على المناطق المجاورة وقاعدة حميميم، مؤكدا أن مشروع القرار يتجاهل مسألة مكافحة الإرهاب في سورية وموسكو لن تدعمه لهذا السبب.



فيما اعتبر ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الدول التي قدمت مشروع القرار تناصب الدولة السورية العداء، وتنخرط في جهود بعض الدول الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة خدمة لمصالح الاحتلال الإسرائيلي.