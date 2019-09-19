اتحاد الكرة يعتمد تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الكرة النسائية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه اليوم اعتماد تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية.



وتم اختيار حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين واحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد إداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وباسم خيرت مدرب حراس مرمى بالإضافة إلى د. هناء فاروق أخصائية تعذية لجميع المنتخبات.