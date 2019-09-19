رئيس الوزراء يتفقد مستشفى السلام في بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم، مستشفى السلام بورسعيد.



وخلال جولة رئيس الوزراء في عدد من أرجاء المستشفى، استمع إلى شرح حول المستشفى حيث يتكون من ٥ مبان، تضم مبنى العيادات الخارجية وبه ١٣ عيادة متخصصة، ومبنى آخر يضم أقسام العناية وبها 11 سريرًا، والإقامة الداخلية وبها، ٢١ سريرًا، كما يضم الحضانة وبها 34 سريرًا، وغرفة عناية الأطفال وبها 14 سريرًا، إلى جانب قسم الحروق وبه 7 أسرة عناية، و٢١ سريرًا داخليًا، كما تشمل مباني المستشفى مبنى للعلاج الطبيعي والخدمات وبه 4 غرف عمليات، ومخزن، ومبنى تحت التطوير.