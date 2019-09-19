الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط خطيب مسجد انتحل صفة مأذون وحرّر عقود زواج لقاصرات فى بنى سويف

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:21 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من ضبط خطيب مدرس بالأوقاف، لاتهامه بانتحال صفة مأذون شرعي، وإجرائه عقود زواج للقاصرات دون السن القانونية، وحيازته محررات رسمية ومستندات وقسائم زواج يُشتبه في صحتها، بالإضافة إلى إيصالات أمانة مذيلة بتوقيعات وبصمات لشباب ورجال.

وردت معلومات لمباحث الأحوال المدنية بمديرية أمن بني سويف برئاسة العقيد عماد عبدالوهاب، بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث المديرية، بقيام أحد الأشخاص يعمل خطيبا ومدرسا بالأوقاف بانتحال صفة مأذون شرعي بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتدوين وثائق الزواج عن بعض الأوراق التي تحصل عليها بطرق غير قانونية، وحيازته أوراق رسمية وغير رسمية ودفاتر خاصة بإثبات عقود الزواج والطلاق.

وبعرض المعلومات على مدير مباحث المديرية اللواء محمد عبدالوهاب، والذي أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم عقب التأكد من صحة البيانات، وبمداهمة منزل المتهم بمدينة الواسطى شمال المحافظة، تمكنت حملة قادها رئيس مباحث الأحوال المدنية العقيد عماد عبدالوهاب، يرافقه الرائد مصطفى عاطف معاون مباحث مركز شرطة الواسطى، تمكنوا من ضبط المتهم.

وعُثر بحوزة المتهم داخل منزله على، 82 إيصال أمانة مدون عليها بيانات وتوقيعات، و42 إيصال فارغ، 350 صورة بطاقة رقم قومي، 95 صورة شهادة ميلاد مميكنة، 105صور وثائق زواج ورقية ورقمية مدون بها بيانات يُشتبه أن تكون مزورة، 6 أصول وثائق زواج ورقية حديثة يُشتبه أن تكون مزورة الأختام، 35 أصل شهادة ميلاد مميكنة، و14 صورة جواز سفر، بالإضافة إلى ضبط نماذج عقد زواج شرعي بدون بها بيانات غير قانونية وليس لها اصول، 94 نموذج بيانات غير قانونية وثيقة عقد زواج لبس لها أصول بمحكمة الأسرة، بالإضافة إلى اصل شهادة طلاق يًشتبه في صحتها.

كما ضبطت القوات 23 ورقة مسطرة لراغبي الزواج مزيلة بتوقيعات وبصمات لراغبي الزواج، دفتر إقرار زواج غير منسوب لمحكمة الأسرة بداخله 96 وثيقة فارغة، عدد من الصور الفوتوغرافية لراغبي الزواج من الفتايات والشباب، بالإضافة إلى اصول شهادات ميلاد وشهادات صحية.

وتبين من التحريات الأولية أنه وبفحص جميع الأختام الموجود على الأوراق يُشتبه أنها غير صحيحة ومزورة، كما تبين من التحريات والتحقيقات الأولية وبمواجهة المتهم أقر أن احتفاظه بإيصالات الأمانة موقعة من الزوج وضامن له هو حفاظا على حقوق القاصرات لحين إتمام السن القانوني، لعمل تصادق على الزواج لدى المأذونين الشرعيين، كما أقر احتفاظه بدفتر وأوراق أخرى يقوم بطباعتها لحسابه الشخصي لإيهامه الحاضرين بعقد الزواج غير القانوني وإجراء الإشهار.

تحرر المحضر القانوني اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

منذ أقل من ساعتين

الأميرة الضبع تعتذر عن إساءتها لمصر: أمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة ابني (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

تغيير موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

أزارو وأيمن أشرف خارجها.. 25 لاعباً بقائمة الأهلي للسوبر

الأميرة الضبع تعتذر عن إساءتها لمصر: أمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة ابني (فيديو)

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

كندا ترصد أول مشكلة صحية ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية

السيجارة الإلكترونية شبح جديد لصناعة الموت

احذر "السوشي" يحتوي بكتريا تدمر المضادات الحيوية

التمرينات الرياضية تؤخر أعراض ألزهايمر

الرئيس نيوز

عاشور ينفي تنازل "المحامين" عن دعوى عدم دستورية "القيمة المضافة"

"السيادي" السوداني يسُقط أحكام إعدام 8 من الحركات المسلحة

زين العابدين بن علي.. انقلب على "بورقيبة" ومات منفيا

وزير "التعليم العالي" يطمئن على الترتيبات النهائية لبدء الدراسة

منوعات

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

العالم يشهد وفاة حامل أو رضيع كل 11 ثانية

"فيسبوك" تطوّر نظارتها الذكية

أخطر 10 حقائق عن البلاستيك

كشكول

وصول 94% من الكتب المدرسية لمراحل التعليم بالوداي الجديد

عبد المنعم كوكب وكيلا لشئون البيئة بـ"زراعة سوهاج"

"النيلي": 772 مدرسة جاهزة لانطلاق الدراسة بمطروح

"عبدالغفار": جلسة "الأعلى للجامعات" ببورسعيد رسالة دعم

إسلام سياسي

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب

إخوانية تهاجم "محمد علي": فاسد وحقير وخمورجي وزير نساء وجاهل


زيت وسكر

ما هي أعراض “متلازمة سجوجرن” ؟

شرطة الكهرباء تحاصر سارقي التيار

ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص

“الصحة” تعلن خطتها لموجهة الأمراض المعدية بين طلاب المدارس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
محمد علي.. والذين معه
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومهم العالمى.. تعرف على أبرز الكتّاب "المهاجرين"

شريف بكر وكيلًا أدبيًا للكتب العربية في إيطاليا

الأحد.. "الفنون التقليدية فى مصر" بمكتبة الإسكندرية

عمارة المساجد في احتفال مكتبة القاهرة بيوم الفن الإسلامي

صفحتنا ع الفيس بوك