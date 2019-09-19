ضبط خطيب مسجد انتحل صفة مأذون وحرّر عقود زواج لقاصرات فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من ضبط خطيب مدرس بالأوقاف، لاتهامه بانتحال صفة مأذون شرعي، وإجرائه عقود زواج للقاصرات دون السن القانونية، وحيازته محررات رسمية ومستندات وقسائم زواج يُشتبه في صحتها، بالإضافة إلى إيصالات أمانة مذيلة بتوقيعات وبصمات لشباب ورجال.



وردت معلومات لمباحث الأحوال المدنية بمديرية أمن بني سويف برئاسة العقيد عماد عبدالوهاب، بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث المديرية، بقيام أحد الأشخاص يعمل خطيبا ومدرسا بالأوقاف بانتحال صفة مأذون شرعي بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتدوين وثائق الزواج عن بعض الأوراق التي تحصل عليها بطرق غير قانونية، وحيازته أوراق رسمية وغير رسمية ودفاتر خاصة بإثبات عقود الزواج والطلاق.



وبعرض المعلومات على مدير مباحث المديرية اللواء محمد عبدالوهاب، والذي أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم عقب التأكد من صحة البيانات، وبمداهمة منزل المتهم بمدينة الواسطى شمال المحافظة، تمكنت حملة قادها رئيس مباحث الأحوال المدنية العقيد عماد عبدالوهاب، يرافقه الرائد مصطفى عاطف معاون مباحث مركز شرطة الواسطى، تمكنوا من ضبط المتهم.



وعُثر بحوزة المتهم داخل منزله على، 82 إيصال أمانة مدون عليها بيانات وتوقيعات، و42 إيصال فارغ، 350 صورة بطاقة رقم قومي، 95 صورة شهادة ميلاد مميكنة، 105صور وثائق زواج ورقية ورقمية مدون بها بيانات يُشتبه أن تكون مزورة، 6 أصول وثائق زواج ورقية حديثة يُشتبه أن تكون مزورة الأختام، 35 أصل شهادة ميلاد مميكنة، و14 صورة جواز سفر، بالإضافة إلى ضبط نماذج عقد زواج شرعي بدون بها بيانات غير قانونية وليس لها اصول، 94 نموذج بيانات غير قانونية وثيقة عقد زواج لبس لها أصول بمحكمة الأسرة، بالإضافة إلى اصل شهادة طلاق يًشتبه في صحتها.



كما ضبطت القوات 23 ورقة مسطرة لراغبي الزواج مزيلة بتوقيعات وبصمات لراغبي الزواج، دفتر إقرار زواج غير منسوب لمحكمة الأسرة بداخله 96 وثيقة فارغة، عدد من الصور الفوتوغرافية لراغبي الزواج من الفتايات والشباب، بالإضافة إلى اصول شهادات ميلاد وشهادات صحية.



وتبين من التحريات الأولية أنه وبفحص جميع الأختام الموجود على الأوراق يُشتبه أنها غير صحيحة ومزورة، كما تبين من التحريات والتحقيقات الأولية وبمواجهة المتهم أقر أن احتفاظه بإيصالات الأمانة موقعة من الزوج وضامن له هو حفاظا على حقوق القاصرات لحين إتمام السن القانوني، لعمل تصادق على الزواج لدى المأذونين الشرعيين، كما أقر احتفاظه بدفتر وأوراق أخرى يقوم بطباعتها لحسابه الشخصي لإيهامه الحاضرين بعقد الزواج غير القانوني وإجراء الإشهار.



تحرر المحضر القانوني اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.