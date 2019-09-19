شاهد.. تعليق الجندي على وضع العمامة الأزهرية في النعش

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شيوخ الأزهر لهم رموز تدل على ما قضوه في سبيل الله تعالى من عطاء.



وعلق خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC على ما فعله تلامذة الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة، رحمه الله، من وضع عمامته بنعشه، قائلا: إنه إكراما لمنزلة شيخ عمره 80 عاما، قضى منها 60 عاما، في خدمة الدعوة وخدمة الحديث الشريف، قام محبوه بوضع عمامته على جثمانه الكريم.



وأوضح أن هناك أمورا خارج نطاق البدعة وخارج نطاق السُنّة أيضًا، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لها أثر وشاهد من السُنّة ومن حياة الصحابة ومن أفعال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا.

