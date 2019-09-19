البنتاجون: لن نقفز إلى الاستنتاجات قبل استكمال التحقيقات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاجون)،اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية، أنها ستعمل مع السعوديين بعد استكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الهجمات، سنقدم الخيارات المطروحة للرئيس ترامب وهو من سيقرر طبيعة الرد.



وأضاف البنتاجون: "لن نقفز إلى الاستنتاجات قبل استكمال كل التحقيقات".



وذلك بعد تسلم مجلس الأمن الدولي، رسميًا، نتائج تحقيق سعودي، حول الهجمات التي تعرضت لها بهجوم، عملاق صناعة النفط السعودي حول العالم، "أرامكو"، والتي تتهم فيها الرياض، طهران، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة.



وحسب ما نقلت العربية، فإن التحقيقات السعودية أكدت في رسالتها لمجلس الأمن، أن كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية.



ودعت السعودية الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيقات.



وانخفض إنتاج السعودية من النفط الخام بنحو نصف حجمه المعتاد نتيجة تعرض منشآت شركة "أرامكو" لهجوم، في 14 سبتمبر.



وأعلنت جماعة الحوثيين مسئوليتها عن الهجوم، فيما اتهمت سلطات المملكة والولايات المتحدة إيران بالوقوف ورائه، الأمر الذي نفته طهران.