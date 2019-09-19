التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ انطلق من الحديدة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن منظومة القوات البحرية الخاصة بالتحالف رصدت صباح اليوم الخميس، محاولة لجماعة الحوثي بالقيام بعمل وشيك في جنوب البحر الأحمر، وذلك باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الجماعة الحوثية بإطلاقه من محافظة الحديدة.



وأوضح العقيد المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم تدمير الزورق المفخخ، مشددًا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة بهدف تدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.