بعد إهانتها للدولة.. فتاة الفيديو المسىء: سأعتذر للسيسى أمام العالم

تداركت الأميرة الضبع إحدى المصريات تعيش في الخارج، خطأها في الدولة وإهانتها لمؤسساتها وقررت أن تبث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعتذر للدولة ورئيسها عما بدر منها من جرم.



وأعربت المواطنة الأميرة الضبع عن بالغ أسفها لما بدر منها تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فيديو سابق لها.



وقالت إنها منذ وفاة نجلها وهي تمر بحالة سيئة جدًا، وقررت أن تعتذر له أمام العالم كله عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".







