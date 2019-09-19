"العمل الأردنية" تعلن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها

أعلن السفير شريف كامل، سفير مصر في عمّان، أنه التقى مع السيد نضال البطاينة وزير العمل الأردني، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة شهر يوليو الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها.



وأضاف "كامل" أن الاجتماع تناول إعلان وزارة العمل الأردنية عن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة الموجودة في الأردن، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك بدءًا من 22 سبتمبر 2019 ولمدة 60 يومًا، وكذلك القواعد التي أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة خلال تلك الفترة، والتي تتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الخمس الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات والمرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى.