النيابة تجري معاينة تصويرية لموقع سقوط طفل "بالوعة السلام"

انتقل فريق من نيابة السلام؛ لإجراء معاينة تصويرية لموقع سقوط طفل في بالوعة، بالشارع الجديد بمنطقة السلام



وكانت قد قررت النيابة التحفظ على البالوعة موقع الحادث، بتعيين حراسة عليها من قسم شرطة السلام؛ لحين إجراء المعاينة التصويرية.



وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس حي السلام، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي في محافظة القاهرة؛ لسماع أقوالهم حول الواقعة، وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.



وكانت نيابة السلام قد أمرت بتشريح ودفن جثة طفل سقط في بالوعة، بالسلام بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية؛ لبيان سبب حالة الوفاة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة السلام، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط طفل يدعى كمال أسامة، 10 أعوام، داخل بالوعة بمنطقة الشارع الجديد.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد دويدار مفتش مباحث السلام، لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.