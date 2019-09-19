روسيا ترحب بجهود مجموعة "مبادرة جنيف" لحل للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده ترحب بالجهود التي تبذلها مجموعة (مبادرة جنيف الإسرائيلية - الفلسطينية)؛ للمساعدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.



وأضاف لافروف - خلال لقائه قيادة المجموعة، اليوم الخميس- "نحن على علم بآرائكم وتطلعاتكم للسلام في جزء مهم للغاية من الشرق الأوسط.. وندعم اهتمامكم الدائم، آخذين في الاعتبار خبراتكم واعتباراتكم في المساعدة على إيجاد حل للقضية الفلسطينية، حتى يتسنى لإسرائيل وفلسطين وجميع البلدان الأخرى في هذا المنطقة أن تعيش بسلام وفي أمان".



وأشار إلى أن الجهود التي بذلت في السنوات القليلة الماضية لدفع عملية السلام ليست مؤثرة بشكل كبير، قائلًا: "أنتم ونحن نعلم التفاصيل، سيكون من المفيد لنا معرفة تقييماتكم للوضع وسماع أفكاركم المشرقة حول هذه المسألة".