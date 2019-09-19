ضبط 660 لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين شرق الإسكندرية، برئاسة عبدالرازق الطيب، مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ، رئيس الرقابة، من ضبط 660 لتر سولار معدة للبيع فى السوق السوداء في حملة تموينية بنطاق الإدارة.



جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية المدعمة، وكذلك المصانع غير المرخصة والتى تسمى مصانع "بير السلم".



كما أسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة جيلاتى بمنطقة أبيس، وذلك لعدم وجود ترخيص، وتم التحفظ على 10 آلاف، و230 قطعة جيلاتى بأنواع مختلفة.



كما تم ضبط محل لتصنيع المشبك دون ترخيص، وتم التحفظ 30 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كيلو، و10 شيكارات دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو، و6 براميل جلوكوز زنة البرميل 300 كيلو، و3 أسطوانات بوتوجاز كبيرة، و2 قلاية زيت كبيرة، و132 عبوة مشبك كل عبوة بها 20 قرصًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.