الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 660 لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
تمكنت إدارة تموين شرق الإسكندرية، برئاسة عبدالرازق الطيب، مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ، رئيس الرقابة، من ضبط 660 لتر سولار معدة للبيع فى السوق السوداء في حملة تموينية بنطاق الإدارة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية المدعمة، وكذلك المصانع غير المرخصة والتى تسمى مصانع "بير السلم".

كما أسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة جيلاتى بمنطقة أبيس، وذلك لعدم وجود ترخيص، وتم التحفظ على 10 آلاف، و230 قطعة جيلاتى بأنواع مختلفة.

كما تم ضبط محل لتصنيع المشبك دون ترخيص، وتم التحفظ 30 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كيلو، و10 شيكارات دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو، و6 براميل جلوكوز زنة البرميل 300 كيلو، و3 أسطوانات بوتوجاز كبيرة، و2 قلاية زيت كبيرة، و132 عبوة مشبك كل عبوة بها 20 قرصًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

غدًا السوبر السادس بين الأهلى والزمالك.. والأحمر أكثر تتويجًا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تغيير موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

أزارو وأيمن أشرف خارجها.. 25 لاعباً بقائمة الأهلي للسوبر

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

محمد صلاح يرحل عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

كندا ترصد أول مشكلة صحية ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية

السيجارة الإلكترونية شبح جديد لصناعة الموت

احذر "السوشي" يحتوي بكتريا تدمر المضادات الحيوية

التمرينات الرياضية تؤخر أعراض ألزهايمر

الرئيس نيوز

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أحزاب سياسية: بيان "تيار الكرامة" يتسق مع دعوات مشبوهة

المتحدث الإعلامى السابق لـ"المحامين" يستنكر الدعوة لعقد جمعية عمومية

الضو: الأكاذيب المنتشرة حاليا "مخططات دولية" للنيل من أمن مصر

منوعات

العالم يشهد وفاة حامل أو رضيع كل 11 ثانية

"فيسبوك" تطوّر نظارتها الذكية

أخطر 10 حقائق عن البلاستيك

حل لغز تجمد الأرض قبل 466 مليون سنة

كشكول

جامعة الأزهر: الإعلان عن أسماء المقبولين بالمدن الجامعية.. بعد قليل

عمداء جدد بجامعتي أسوان والمنوفية

قرار جديد بشأن جامعات قبرص.. تعرف عليه

"الأعلى للجامعات" يناقش ظاهرة تساوي الدرجات بين الطلاب بالتنسيق

إسلام سياسي

قوات أنغوشيا وقسد.. الصراع الروسي والأمريكي البارد يتجدد في سوريا

كواليس وساطة أمريكا للصلح بين قسد والحكومة السورية

ياسر برهامي: دعوات التظاهر تؤدي إلى إسقاط الدولة

نكشف طرق إدارة الإخوان لـ"الهاشتاجات" المسيئة لمصر


زيت وسكر

أعراض القدم السكري وأنواع الغيارات الطبية المستخدمة

إطلاق أول لعبة في مصر لتعليم الأطفال مفاهيم المساواة بين الجنسين

وزير القوى العاملة يُسلم شهادات تخرج أول دفعة للمتدربات على الحياكة والتفصيل

“الإسكان” تنظم ورشة عمل بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

مقالات الرأي
خالد عكاشة
محمد علي.. والذين معه
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومهم العالمى.. تعرف على أبرز الكتّاب "المهاجرين"

شريف بكر وكيلًا أدبيًا للكتب العربية في إيطاليا

الأحد.. "الفنون التقليدية فى مصر" بمكتبة الإسكندرية

عمارة المساجد في احتفال مكتبة القاهرة بيوم الفن الإسلامي

صفحتنا ع الفيس بوك