كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر

استقرت اللجنة المؤقتة في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، على تكليف حسام البدري مدربا للمنتخب القومي، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، بعد طرح أسماء عدة خلال الفترة الأخيرة.



كان المجلس طرح أسماء عدة على الساحة الرياضية أبرزهم حسن شحاتة، وحسام حسن وإيهاب جلال، وكان النصيب الأكبر في التفاوض لمدرب المصري الحالي.



أفاد المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تعيين البدري مديرًا فنيًا للمنتخب بعد الاجتماع الذي تم يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر.



ووفقًا لبيان اتحاد الكرة فإنه تقرر تعيين البدري مديرًا فنيًا مع تكليفه بتشكيل الجهاز المعاون وعرضه على الاتحاد.



وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قرر الإطاحة بالمكسيكي خافيير أجييري وذلك عقب خروج مصر من الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي جرت على أرض مصر.



أعادت اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة الحساب في الأوقات الأخيرة، بعد فشل المفاوضات مع إيهاب جلال، بسبب رفض سمير حلبية رئيس النادي التخلي عنه، ما أدى إلى مفاوضات جديدة لاسم آخر لم يطرح من قبل اللجنة وهو حسام البدري.