بسمة بوسيل تشعل انستجرام بـ "الأسود"

حرصت مصممة الأزياء والمغنية المغربية "بسمة بوسيل" زوجة المطرب المصري "تامر حسني" على مشاركة جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بمجموعة صور جديدة لها أثناء تواجدها بدبي.



وظهرت "بسمة" في الصور بإطلالة أنيقة ومييزة، حيث ارتدت بلوزة وبنطلون باللون الأسود تداخل مع اللون الأبيض، وانتعلت حذاء أبيض عالي الكعب.



وتفاعل عدد من جمهورها مع الصور، معبرين عن اعجابهم بها ومدى أناقة وتميز إطلالتها.



