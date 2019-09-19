التونسي مالك الجزيري يودع بطولة جلاسكو للتنس

ودع لاعب التنس التونسي، مالك الجزيري، بطولة جلاسكو للتنس، المقامة على الملاعب الصلبة في اسكتلندا، بعد هزيمته اليوم الخميس في الدور ثمن النهائي، أمام الفرنسي ألكسندر مولر، المصنف 278 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع (1- 6 و6- 3).



وكان الجزيري قد شارك مؤخرا مع منتخب تونس، في منافسات المجموعة الثالثة للمنطقة الأفريقية لكأس ديفيز.



يشار إلى أن البطل التونسي، لم يكن موسمه موفقا، فبعدما حقق أفضل ترتيب عالمي له في مسيرته، في يناير الماضي، حين أدرك المركز الـ42، وجد نفسه بعد 7 أشهر في المركز 111 عالميا.