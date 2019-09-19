تغييرات جذرية في يوفنتوس قبل مواجهة فيرونا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، قرر إجراء تغييرات جذرية على تشكيلة يوفنتوس للمباراة المقبلة، حيث من المتوقع أن يعيد ساري إطلاق الألماني إيمري تشان لاعب وسط الفريق، والبدء به بجوار أدريان رابيو في وسط ملعب يوفنتوس.



وتابع الموقع: المدرب الإيطالي يخطط للبدء بجيانلويجي بوفون، في حراسة المرمى بدلًا من تشيزني، بالإضافة إلى إشراك باولو ديبالا على حساب جونزالو هيجواين.



يشار إلى أن ساري كان قد استبعد إيمري تشان من قائمة يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا، وهو ما أغضب لاعب الوسط الذي خرج ليهاجم ساري وإدارة يوفنتوس، رغم أنه يرتبط بعقد مع اليوفي حتى عام 2022.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط بالتساوي مع بولونيا الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر إنتر ميلان برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.



وتنطلق مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإيطالي غدًا بمباراة واحدة تجمع بين فريقي كالياري وجنوى في ملعب سانت إيليا، وتستأنف المباريات يوم السبت المقبل، حيث يلتقي أودينيزي مع بريشيا في ملعب الفريولي، ويوفنتوس مع هيلاس فيرونا في أليانز ستاديوم بتورينو)، وميلان مع انتر ميلان في ملعب سان سيرو، وتختتم الجولة يوم الأحد المقبل بست مباريات، حيث يلتقي ساسولو مع سبالفي استاد مابي، وبولونيا مع روما في ملعب ريناتو دال آرا، وليتشي مع نابولي في ملعب فيا دل ماري، وسامبدوريا مع تورينو في ملعب لويجي فيراريس، وأتلانتا مع فيورنتينا في ملعب اينيو تارديني، ولاتسيو مع بارما في ملعب الأوليمبيكو.