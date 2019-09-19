ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا في السودان إلى 124

أكدت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد مصابي الكوليرا، في ولايتي النيل الأزرق (جنوب السودان) وسنار (شمال النيل الأزرق)، ليصل إلى 124 مصابا، منهم 101 في النيل الأزرق و23 في سنار.



وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية، سليمان عبدالجبار، أنه لم تسجل أية وفيات جديدة، لافتا إلى أن 6 أشخاص توفوا جراء الإصابة بالمرض في النيل الأزرق، وسُجلت حالة وفاة واحدة في سنار.



وشدد عبدالجبار، خلال اجتماع اللجنة الفنية للاستجابة لمجابهة انتشار الكوليرا، على ضرورة إعداد تقارير مفصلة عن الأوضاع في كافة الولايات، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة، ويمنع وصول المرض لباقي الولايات.