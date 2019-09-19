ندوة حول ترشيد المياه بشباب شبين القناطر

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، ندوة توعية مائية تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث واجب وطني ومبدأ أخلاقي" فى مركز شبين القناطر بالقليوبية.



أكدت الندوة على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع، فضلًا عن حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول لتلبية متطلبات التنمية.



كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائي.



وأوصت الندوة بضرورة قيام السيدات والمواطنين بمحافظة القليوبية بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت واﻷهالي والمنتغعبن بالقرى لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.



حاضر بالندوة ايمان قابيل مدير التوعية، ومحروس بدر مدير الإعلام، والمهندس نصر عياش وكيل التوجيه المائي بالقليوبية، والمهندس محمد سعيد مدير هندسة شبين القناطر، بحضور غريب احمد رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، وجلال عباس نقيب الفلاحين بالقليوببة، ويحيى راشد رئيس مركز شباب شبين القناطر.