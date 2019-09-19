دوري البحرين: النسخة الـ63 تنطلق بنظام جديد ودخول مجاني

تنطلق الجمعة منافسات النسخة الثالثة والستين للدوري البحريني لكرة القدم الذي يشهد تعديلا في نظامه من قبل الاتحاد المحلي، وسيسمح فيه للمشجعين بالدخول المجاني إلى المباريات.



وتقام غدا مباراتان تجمعان بين الحد والرفاع الشرقي، والشباب مع الأهلي، بينما أرجئت مباراة القمة بين المحرق وحامل اللقب الرفاع بسبب مشاركة الأخير في منافسات بطولة الأندية العربية.



وتقام منافسات الدوري لموسم 2019-2020 تحت مسمى "دوري ناصر بن حمد الممتاز" للموسم الثاني تواليا، لكن البطولة ستشهد تعديلا في نظامها، إذ سيقسم الدوري الى ثلاثة أدوار هي الذهاب والإياب، والدور الثالث الذي تنقسم فيه الفريق الى قسمين، يضم الأول أصحاب المراكز من الأول إلى الخامس لتحديد بطل الدوري، والثاني لأصحاب المراكز من السادس حتى العاشر؛ لتحديد الفريقين الهابطَين إلى دوري الدرجة الثانية.



وأعلن الاتحاد اعتماد "دخول الجماهير مجانا في جميع مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2019-2020، تقديرا للدور البارز للجماهير في إثراء المسابقة"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الخميس.



وستكون مواجهة الحد مع الرفاع الشرقي أقوى مباريات المرحلة، فالأول بقيادة مدربه المحلي محمد الشملان يسعى لإعادة الفريق إلى سابق عهده عندما حقق الحد لقبي الدوري والكأس في موسم 2015-2016.