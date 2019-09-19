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رياضة

قمة ميلانو تشهد منافسة مثيرة بين مدرستين مختلفتين فى التدريب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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ستشهد مباراة قمة ميلانو بعد غد السبت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منافسة مثيرة بين أسلوبين مختلفين في التدريب أحدهما يمثله ماركو جيامباولو، مدرب ميلان الذي يميل في أسلوبه للهدوء في التعامل، والآخر يمثله أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الذي تغلب عليه العصبية.

وسيخوض إنتر المباراة بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الانتصار في المباريات الثلاث التي خاضها في الدوري الإيطالي حتى الآن بينما يملك ميلان ست نقاط، لكنه هز الشباك مرتين فقط حتى الآن.

واستبدل الفريقان مدربيهما خلال الصيف لوضع حد لفترة غياب عن الألقاب تعود إلى 2011 حين توج ميلان بلقب الدوري وفاز إنتر ميلان بكأس إيطاليا.

ووقع اختيار إنتر على كونتي، الذي أحرز ثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس ولقبين مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مشهور بإلقاء قوارير المياه حين يعتريه الغضب في غرف ملابس اللاعبين.

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