مدبولي يتفقد عمل وحدات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، وحدة صحة أسرة الكويت، بمدينة بورسعيد، ضمن وحدات الصحة التي دخلت الخدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي انطلقت تجريبيا هناك قبل نحو شهرين.



ناقش مدبولي مع الموظفين عمليات تسجيل الأسر داخل المنظومة، ومدي سهولة الأمر من عدمه، وما اذا كان هناك شكاوي من عدمها في سير المنظومة.



يأتي ذلك في إطار متابعة مدبولي لتجريب المنظومة، وإزالة كل المعوقات والاستعداد لتدشينها بشكل نهائي، والانتقال بتنفيذها تباعا علي المحافظات الأخري.



ودشن مدبولي قبل ساعات قليلة البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد، في إطار بدأ تنفيذ التحول الرقمي للحكومة، علي أن يبدأ تنفيذه هو الآخر تباعا في شتى إدارات الدولة الحكومية.



كما بدأ مدبولي اليوم تنفيذ سياسته الجديدة لعقد اجتماعات مجلس المحافظين بالمحافظات، انطلاقا من محافظة بورسعيد، علي أن يتم عقد الاجتماعات المقبلة في المحافظات تباعا.