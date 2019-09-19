4 قرارات لمجلس "المحامين" عقب تعديل قانون المحاماة

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس.



وقرر ما يلي: تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقًا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالًا لكل نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها، تشكيل لجنتين إحداهما لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.



ومنح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام سنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي، وفقًا لنص المادة 24، والتشاور مع النقابات الفرعية لتحديد الموعد المناسب من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.