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عالم

عودة طوعية كبيرة للنازحين واللاجئين إلى غرب دارفور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:24 م
جريدة الدستور
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قال والي ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود، إن الولاية شهدت مؤخرا عودة طوعية كبيرة للنازحين واللاجئين من دول الجوار إلى مناطقهم، لافتا إلى أنهم الآن يحتاجون لمختلف أنواع الخدمات، مثل الصحة والمياه والتعليم وغيرها.

وقال والي غرب دارفور إن الولاية بها عدد كبير من اللاجئين لا زالوا يقيمون بالمعسكرات، وتضرروا كثيرا من الإقامة بها، بالإضافة إلى اللاجئين بدول الجوار الذين يجب أن يعودوا ويمارسوا حياتهم بصورة طبيعية.

وأضاف أن الولاية تعاني من ظاهرة فقد البصر لظروف مختلفة، وهؤلاء يحتاجون إلى دعم مباشر، بالإضافة لظاهرة التشرد التي تتطلب استيعاب ودمج المشردين بالمجتمع.

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