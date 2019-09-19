قنصل الصين بالإسكندرية: علاقتنا بمصر استراتيجية

أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية جاو ليينج، قوة العلاقات المصرية الصينية ووصفتها بـ"الاستراتيجية"، لافتة إلى علاقة الصداقة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الصيني شي جين بينغ.



ولفتت جاو ليينغ- في لقاء نظمته القنصلية، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية- أن العلاقات بين الدولتين تشمل كل المجالات، مؤكدة أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 13.86 مليار دولار.



وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الجاري بلغ 6.5 مليار دولار بزيارة 4.6% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، مشيرة إلى أن الاستثمار الصيني في مصر بلغ 7 مليارات دولار ووفر 30 ألف فرصة عمل.



وعرضت قنصل الصين بمصر فيديو يتحدث عن قوة العلاقات بين الدولتين وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين والتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.



ولفتت إلى أن الصين استطاعت على مدى 70 عاما أن تحقق نموا اقتصاديا هائلا وتحولا نحو الإصلاح والانفتاح، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 13.6 تريليون دولار في عام 2018.