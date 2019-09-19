قبل مهرجان الجونة بساعات..نيكول سابا بـ "جلباب أزرق"

حرصت الفنانة اللبنانية "نيكول سابا" على مشاركة جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" بـ stories جديدة لها أثناء استعدادها لمهرجان الجونة السينمائي الذي ستنتطلق دورته الثالثة في السادسة من مساء اليوم الخميس، بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم، وذلك على مسرح المارينا بمنتجع الجونة.



وظهرت "نيكول" في غرفتها الخاصة، ترتدي جلباب أزرق بيتي، وجلست أمام أخصائي التجميل الخاص بها أحمد شرقاوي، حيث بدأت تستعد لمهرجان الجونه السينمائي.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا الدرامية كان مسلسل "الهيبة العودة" والذي عُرض عام 2018، وهو الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن ومنى واصف.



