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عالم

القبض على شقيق عمر البشير

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت النيابة العامة في السودان أمرًا بالقبض على، العباس حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وفقًا لما أفادت به صحيفة "الانتباهة".

وأكدت الصحيفة أن أمر القبض جاء بعد شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضد العباس، فيما قالت مصادر إن الشكوى أتت على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية، وتحريره شيكات مجدولة حتى العام 2020.

وأضافت أن 4 شيكات حررها العباس كانت بأرصدة غير كافية لتغطيتها، ما استوجب تدوين بلاغات بشأنها وصدور أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر.

وقبل 4 أشهر، أفادت تقارير سودانية بأن العباس هرب إلى تركيا، كما أشارت صحيفة "الصيحة" إلى أن العباس استقل حافلة ركاب في اليوم التالي لسقوط البشير، واتجه إلى ولاية القضارف، ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا.

وكان المجلس الانتقالي، الذي حكم السودان بعد الإطاحة بالبشير، قد أعلن في 17 أبريل الماضي إيقاف شقيقي الرئيس المعزول، عبدالله والعباس، لكنه عاد بعد يومين وقال إن هذه المعلومة لم تكن دقيقة، موضحًا أنه "تم القبض على عبدالله فقط ذلك اليوم".

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