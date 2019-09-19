مدبولى يدشن التحول الرقمى فى محافظة بورسعيد

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، العمل بالنظام الإلكتروني في محافظة بورسعيد، في إطار تفعيل خطة الحكومة للتحول الرقمي، بدلا من النظام الورقي، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير نظم ادارية تؤكد توجه الحكومة لتوفير حياة كريمة لهم وفقا لتعليمات الرئيس السيسي المشددة.



كان عقد رئيس الوزراء صباح اليوم، الاجتماع الاول لمجلس المحافظين خارج المقر الدائم بالقاهرة، في إطار تفعيل سياسته الجديدة لعقد اجتماع المحافظين الشهري في المحافظات لخلق منافسة بينهم ومناقشة التحديات والمعوقات علي أرض الواقع.