كوفاتش: بايرن يعاني من إصابات قبل مواجهة كولون

قال نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إن هناك بعض الإصابات البسيطة قبل مواجهة كولون، بعد غد السبت، في الدوري الألماني (بوندسليجا).



وتابع:"تعرض جوشوا كيميتش لالتواء في الكاحل، أمس، (في دوري أبطال أوروبا)، ولكنه بحالة جيدة الآن، يعاني لوكاس هيرنانديز من مشكلة في الكاحل، بينما يعاني كينجسلي كومان من آلام في الرقبة- سنرى مدى تحسن حالتهم خلال اليومين المقبلين".



وتغلب بايرن ميونخ على ريد ستار بلجراد 3- صفر، أمس الأربعاء، كما أنه يحتل المركز الثالث في البوندسليجا قبل بداية الجولة الخامسة.



ويظل الفريق يفتقد خدمات لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا والمدافع ديفيد ألابا بسبب الإصابة.



واستكمل كوفاتش: "اللاعبون في مستوى جيد بدنيًا نريد حقا الفوز بهذه المباراة".