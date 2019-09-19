غدًا.. انطلاق بطولة كأس ليفر للتنس بسويسرا

تنطلق منافسات النسخة الثالثة من كأس ليفر للتنس، غدا الجمعة، في جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري، ويتنافس فيها فريقا أوروبا والعالم، بواقع 3 مباريات في الفردي ومباراة في الزوجي يوميًا.



ويشارك هذا العام في فريق أوروبا، روجر فيدرر، رافاييل نادال، دومينيك ثيم، ألكسندر زفيريف، ستيفانوس تسيتسيباس، فابيو فونيني، إضافة إلى روبرتو باوتيستا أجوت كلاعب بديل.



ويمثل فريق العالم، جون إيسنر، ميلوس راونيش، نيك كيريوس، دينيس شابوفالوف، جاك سوك، وتايلور فريتز، إضافة إلى جوردان تومبسون كلاعب بديل.



وطبقا لنظام البطولة فإن الفريق الفائز بكل مباراة غدا الجمعة سيحصل على نقطة واحدة، وسيحصل على نقطتين عن كل انتصار في مباريات يوم السبت، بينما يحصل على 3 نقاط عن كل انتصار، يوم الأحد.



وفي حال تساوي الفريقين في عدد النقاط بنهاية اليوم الأخير 12- 12، سيتم حسم هوية الفائز باللقب عبر مباراة في الزوجي من مجموعة واحدة فقط، حيث يتوج باللقب من يصل إلى النقطة 13 أولًا.



وبالنسبة للفردي، سيخوض كل لاعب مباراة واحدة على الأقل في أول يومين، ولن يخوض أي لاعب أكثر من مباراتين في الفردي على مدار الأيام الثلاثة.



وسيخوض 4 لاعبين على الأقل من كل فريق منافسات الزوجي، ولا يمكن تكرار أي فريق في الزوجي في أكثر من مباراة واحدة، إلا في المجموعة الفاصلة باليوم الأخير.