6 مزايا يوفرها الكارت الذكى للفلاح

أشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عقد، اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد إلى أن الحكومة بدأت فى تطبيق منظومة الكارت الذكي فى محافظتى بورسعيد، والغربية، كنموذج تمهيدًا لتعميم تلك المنظومة على كل المحافظات بنهاية عام 2020، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلًا عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.



وترصد"الدستور" فوائد الكارت الذكي.



- يستخدم الكارت في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.

- من مزايا الكارت الذكي للفلاح أنه يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، وخاصة لصغار المزارعين.

- سيسجل على الكارت كل ما يتعلق بالأرض الزراعية للفلاح، وما يحتاجه من أسمدة.

- يسجل على الكارت أى مشكلة خاصة بالأراضي الزراعية.

- يقدم الكارت خدمات أخرى من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري مثل صرف القروض الميسرة للفلاح.

-يسهل الكارت سداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.