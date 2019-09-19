الأقصر تستعد للاحتفال باليوم العالمي للسياحة

عقد محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر اجتماعًا لمناقشة استعدادات محافظة الأقصر لإقامة اليوم العالمى للسياحة الجمعة الموافق 27 من سبتمبر الجارى.



وأوضح حسن الجيلانى، مدير إدارة التنمية السياحية أن فعاليات اليوم العالمى للسياحة بالأقصر ستتضمن عروضا فنية سياحية بمعبد الكرنك تصحبها الموسيقى، وذلك أمام قاعة الزوار بمعبد الكرنك، يليها تقديم عروض فنية وثقافية بساحة سيدي أبوالحجاج بوسط مدينة الأقصر مساء الجمعة 27 من سبتمبر الجارى.



وسيشارك بالمراسم الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ومسئولو السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على التنسيق بين كل الجهات المنوطة بهذا الحدث العالمى؛ ليتم تنفيذه بما يليق بمكانة الأقصر العالمية.



وحضر الاجتماع كل من حسن الجيلانى، مدير الإدارة العامة للتنمية السياحية، وهدى بهجت، مدير عام منطقة الأقصر للصوت والضوء، وسعد فاروق، رئيس الادارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى أيمن أبو زيد، رئيس جمعية التنمية السياحية والأثرية وعز رشدى، ممثلا عن مجلس إدارة الكشافة البحرية بالأقصر.



يشار إلى أن الاحتفال بـ"يوم السياحة العالمي" يقام هذا العام تحت شعار "السياحة المستدامة.. أداة من أجل التنمية".