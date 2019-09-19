بومبيو: سأقدم معلومات مهمة لترامب حول هجوم أرامكو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيقدم معلومات مهمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تفاصيل الهجوم الأخير على منشآت نفط تابعة لشركة "أرامكو" السعودية السبت الماضى.



وصرح "بومبيو"، عقب زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، والتي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة: "أصبحت قادرًا على إعطاء ترامب معلومات مهمة حول هجوم أرامكو"، مضيفًا: "سأطلع الرئيس ترامب على معلومات بشأن كيفية التصرف عقب الهجوم".



وفور مغادرته المملكة العربية السعودية، توجه وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.