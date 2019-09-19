أجهزة كهربائية مجانًا للمقبلات على الزواج فى الأقصر

شارك محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، في الحفل المقام بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، والذى تنظمه مديرية التضامن الأجتماعى، بالتنسيق مع مؤسسة توشيبا العربى.



وتم تنظيم الحفل بهدف تسليم شركة توشيبا العربى هدايا لعدد 16 فتاة من المقبلات على الزواج، وتضمنت الهدية المقدمة لكل فتاة ثلاجة 14 قدمًا 2 باب، وغسالة هاف أتوماتيك، ومروحة ستاند، وخلاطًا، وشارك في حضور الحفل عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة توشيبا العربى وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر.



وأوضح محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أنه تم اختيار الفتيات بناءً على البحث الاجتماعى التى قامت به المديرية لتحديد الحالات الأكثر احتياجًا.



ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على أهمية تفعيل الدور الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التجارية، وذلك لدعم أبناء المجتمع وسد احتياجاتهم، حيث يتعايش أبناء الوطن بروح واحدة.