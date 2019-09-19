الخارجية الأمريكية: سنضيف عقوبات جديدة على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، في نبأ عاجل، إن إيران تواصل تهديداتها بالحرب في المنطقة، في الوقت الذي نسعى فيه لحل سلمي.



وأشار بومبيو، إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لمنع استمرار إيران من دعم الإرهاب من خلال العقوبات، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية مستمرة في فرض العقوبات على إيران لوقف دعمها لحزب الله.



وأضاف بومبيو: سنزيد العقوبات على إيران لمنعها من تزويد ميليشياتها في لبنان والعراق بالصواريخ.