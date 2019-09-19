إخماد حريق نشب داخل مصنع للغزل والنسيج في الهرم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية، بشارع شريف البطران، الملاصق للطريق الدائرى.



وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، الذي اندلع فى مصنع للغزل والنسيج بمنطقة الهرم، دون وقوع إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.