محمد صلاح يرحل عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

رد المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، على الشائعات المترددة حول العالم بشأن رحيل الثنائي نجم منتخب مصر محمد صلاح وهداف الدوري الإنجليزي، وساديو ماني نجم فريق ليفربول، وعلاقتهما بالشائعات بالانتقال لأحد أندية الدوري الإسباني سواء كان ريال مدريد أو برشلونة.



وارتبط اسم محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الموسم الماضي، خاصة وأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي المرينجي معجب للغاية بإمكانيات الفرعون الصغير.



وجاء رد يورجن كلوب في تصريحات بمقابلة التي أجراها مع الصحفي الإنجليزي بول جورست: "صلاح وماني هما من أفضل المواهب الهجومية في العالم، بجانب قدرتهما على الاندماج مع روبرتو فيرمينو تجعل الثلاثي أفضل لاعبي العالم".



وأكد: "ماني وصلاح ليسا للبيع بأي ثمن، لا نفكر ولن نفكر في بيعهم".



واختتم قائلًا: "بالنسبة لي أمر مثير للإعجاب والاهتمام أيضًا عندما تسمع بأن يوفنتوس أو برشلونة أو سان جيرمن يسعون لضم محمد صلاح وماني، وهم لديهم أفضل هجوم في أوروبا كلها".